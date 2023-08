Im Zuge der Auswertung des deutschen Einsatzes in Afghanistan empfängt der Abgeordnete Michael Müller als Vorsitzender der Enquete-Kommission Afghanistan die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE). Der ökumenische, evangelisch-katholische Arbeitsverbund zur Entwicklungspolitik übergibt und erläutert dabei seine Stellungnahme zum Engagement Deutschlands in dem Land. Im Anschluss daran besteht die Gelegenheit zu Fragen an Herrn Müller und die Beteiligten der GKKE, u.a. deren beiden Vorsitzenden:

• Prälatin Anne Gideon, Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

und

•Prälat Dr. Karl Jüsten, Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro Berlin.

