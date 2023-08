Im Rahmen der Feierstunde des Deutschen Bundestags zu „75 Jahre Parlamentarischer Rat“ am 1. September 2023 im Museum Koenig in Bonn gibt es folgendes Presseprogramm:

Allgemeine Hinweise:

Die Feierstunde beginnt um 11:00 Uhr. Der Einlass für Medienschaffende ist bis spätestens 10:45 Uhr vorgesehen. Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die Einlasskontrollen am Eingang ein.

Aus Platzgründen ist es leider nicht möglich, einen Bildtermin für die Anfahrten und die Begrüßung der Gäste durch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vorzusehen.

11:00 Uhr – ca. 12:00 Uhr

Feierstunde im EG des Museums (Ausstellungsbereich „Savanne“)

WICHTIG! Aus Platzgründen wird die TV-Übertragung während der Feierstunde durch phoenix als Poolführer übernommen. Medienvertreter, die Interesse am TV-Signal von phoenix haben, melden sich bitte unter: phoenix.produktion@phoenix.de.

Alle Medienschaffenden werden gebeten, sich während der Feierstunde im dafür vorgesehenen Pressebereich an der Balustrade im 1. OG des Museums aufzuhalten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Feierstunde in einem Raum im 2. OG des Museums über einen Bildschirm zu verfolgen.

ca. 12:00 Uhr (bzw. unmittelbar im Anschluss an die Feierstunde)

Begegnung von Jugendlichen mit den anwesenden Repräsentanten der Verfassungsorgane

2. OG des Museums

- Bildtermin - (keine Poolbegrenzung)

Schülerinnen und Schüler aus Euskirchen und Potsdam präsentieren die Ergebnisse eines Workshops zum Thema „Die Freiheit, ich zu sein! Was das Grundgesetz mit mir zu tun hat.“

ca. 12:30 Uhr (bzw. rund 30 Minuten nach Ende der Feierstunde):

Kurze Pressestatements der anwesenden Repräsentanten der Verfassungsorgane

1. OG des Museums (keine Poolbegrenzung)

ca. 12:45 Uhr

Ende des Presseprogramms

Hinweis zur Presse-Akkreditierung:

Alle Medienschaffenden, die sich unter pressereferat@bundestag.de angemeldet haben, sind für die Veranstaltung akkreditiert worden. Bitte holen Sie Ihre Akkreditierungs-Ausweise im Akkreditierungszentrum des Bundeskriminalamts ab (Adresse: Adenauerallee 72-74, 53113 Bonn; Öffnungszeiten: Mittwoch, 30. August 2023 sowie Donnerstag, 31. August 2023, jeweils 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Freitag, 1. September 2023 ab 7:00 Uhr). Bitte planen Sie ausreichend Zeit für die Abholung Ihrer Unterlagen im Akkreditierungszentrum ein.

Hinweis zum Schüler-Workshop:

Bereits am Donnerstag, 31. August 2023, findet im historischen Plenarsaal des Bundesrats auf Einladung des Deutschen Bundestags, des Bundesrats und des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der Schüler-Workshop „Die Freiheit, ich zu sein! Was das Grundgesetz mit mir zu tun hat.“ statt. Teilnehmende Schulen sind das Babelsberger Filmgymnasium/Neue Gesamtschule Babelsberg und die Marienschule Euskirchen.

Bei einer Abendveranstaltung am 31. August 2023, 17:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr, an der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau und Bundesratspräsident Peter Tschentscher sowie der Präsident des Hauses der Geschichte, Harald Biermann, teilnehmen, werden die Ergebnisse des Workshops mit Diskussionsrunden und Podiumsdiskussionen vorgestellt.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen. Eine Presse-Akkreditierung ist nicht erforderlich.

Ort: Historischer Plenarsaal des Bundesrats, Platz der Vereinten Nationen 7, 53113 Bonn.