Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, eröffnet die Ausstellung „Living The War“, die vom Außenministerium der Ukraine anlässlich des seit nunmehr 18 Monaten andauernden russischen Angriffskrieges konzipiert wurde.

„Living The War“ nutzt Virtual-Reality-Brillen, die ein 20minütiges Videomaterial verwenden und so eine bildliche Wahrnehmung in 360° ermöglichen. Durch den Einsatz der Brillen werden den Besucherinnen und Besuchern Eindrücke vermittelt, die über solche beim Betrachten von herkömmlichen Fotos oder Videos hinausgehen.

Neben der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, nehmen der Gesandter-Botschaftsrat der Ukraine in Deutschland, Maksym Yemelianov, und die Koordinatorin des Projekts, Iryna Nedobor, an der Eröffnungsveranstaltung teil.

Die Ausstellung kann bis zum 29. September besichtigt werden. Detaillierte Informationen zu den Besuchsmöglichkeiten finden Sie unter www.bundestag.de/ausstellung-living-the-war.