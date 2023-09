Die laufende Auswertung und Strategieanpassung für den internationalen zivil-militärischen Einsatz in Afghanistan zwischen 2001 und 2021 ist Thema einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“.

Dazu hat die Enquete-Kommission Sachverständige aus Norwegen und den Niederlanden sowie einen Wissenschaftler eingeladen, der im Auftrag der Bundesregierung eine umfassende Studie zu internationalen Evaluationen erstellt hat.

Die Mitglieder der Kommission möchten erfahren, wie die Partnerländer den Einsatz im Verlauf analysierten und Strategie und Maßnahmen anpassten. Und sie möchten wissen, wie Evaluationen aus Sicht der Sachverständigen konzipiert werden müssen, damit Fehlentwicklungen im Einsatz erkannt und politische Anpassungen erfolgen können.

Eingeladene Sachverständige:

• Bjørn Tore Godal, Vorsitzender der norwegischen Kommission zu Afghanistan. Oslo/Norwegen

• Joost Flamand, Direktor der Abteilung Sicherheitspolitik, Außenministerium der Niederlande, Den Haag (Zuschaltung per Videokonferenz)

• Prof. Dr. Christoph Zürcher, University of Ottawa, Graduate School of Public and International Affairs (Zuschaltung per Videokonferenz)

Weitere Informationen zur öffentlichen Anhörung finden Sie auf der Internetseite der Kommission: https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_afghanistan/anhoerungen/965552-965552



