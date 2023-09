Auf Einladung des Präsidiums des Deutschen Bundestages wird der ukrainische Dokumentarfilm „Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom“ für die Abgeordneten im Parlament aufgeführt. Der mehrfach preisgekrönte Film schildert die Kriegsereignisse in der Ukraine aus nächster Nähe, insbesondere anhand zahlreicher Interviews. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makaiev, wird anwesend sein.

Im Anschluss an die Vorführung (um ca. 20:45 Uhr) findet ein Gespräch statt, an dem u.a. Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas und der Regisseur des Films, Evgeny Afineevsky, teilnehmen werden.

Medienvertreter sind zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Es gelten die üblichen Akkreditierungsbedingungen des Deutschen Bundestages (www.bundestag.de/akkreditierung)