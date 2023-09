Anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit präsentiert sich der Deutsche Bundestag am 2. und 3. Oktober 2023, jeweils 10 bis 19 Uhr, auf dem Rathausmarkt in Hamburg. Auf über 1.000 Quadratmetern bietet das Parlament seinen Gästen ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.

Im „Forum Plenarsaal“ wird in einem nachgebildeten Plenarsaal durch ein moderiertes Planspiel der Ablauf einer Plenarsitzung simuliert. Die Besucherinnen und Besucher schlüpfen dabei in die Rolle von Abgeordneten und erfahren so auf unterhaltsame Art und Weise, wie der Deutsche Bundestag funktioniert und welche Rolle dabei die Bundestagspräsidentin, die Fraktionen, die Regierung, die Opposition oder auch der Bundesrat spielen.

Zu Gast im „Forum Plenarsaal“ werden neben der Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Bas (2. Oktober gegen 17 Uhr), auch die Vizepräsidentinnen Aydan Özoğuz (2. Oktober gegen 14 Uhr), Petra Pau (2. Oktober gegen 15 Uhr) sowie Katrin Göring-Eckardt (3. Oktober gegen 15 Uhr) sein. Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke (3. Oktober gegen 17 Uhr), wird ebenso mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen wie zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen.

Wissenswertes über das Parlament erfahren die Gäste im „Kommunikationsforum“. Neben klassischen Informationsbroschüren gibt es hier einen kleinen Kinderbereich, eine Fotostation und ein Multitouch-Tisch mit digitalen Inhalten zum Deutschen Bundestag. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Personalreferaten der Verwaltung des Deutschen Bundestages stehen für Fragen der Gäste rund um Themen wie Job, Ausbildung, Studium und Praktikum zur Verfügung. Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag und ihre Geschäftsstelle erinnern an einem eigenen Präsentationsstand an die Opfer der SED-Diktatur. Eine Bühne für den Austausch mit unterschiedlichen Gesprächspartnern rundet das vielfältige Angebot ab.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Abend des 2. Oktobers von 19 bis 21 Uhr: Das Improvisationstheater „Theatersport Berlin“ wird anlässlich der Langen Nacht der Einheit zu jeder vollen Stunde sein Können im Forum Plenarsaal präsentieren.

Der Besuch aller Angebote ist kostenfrei.