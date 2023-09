„Bedrohungen durch Russland: Einmarsch in die Ukraine und die globalen Folgen“ heißt eines der zentralen Themen der 21. Interparlamentarischen Konferenz für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (IPC GASP/GSVP), die am 1. und 2. Oktober 2023 auf Einladung des spanischen Parlamentes in Madrid stattfindet.

Leiter der deutschen Delegation in der IPC GASP/GSVP ist Abgeordneter Dr. Marcus Faber (FDP). Die Abgeordneten Dietmar Nietan (SPD) und Dr. Rainer Rothfuß (AfD) sind die weiteren Delegationsmitglieder des Deutschen Bundestages.

Auf der Agenda stehen zudem Beratungen über die Herausforderungen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und deren aktuellen Entwicklungen sowie über die Prioritäten der GASP/GSVP im Rahmen des 30-jährigen Bestehens der GASP/GSVP. Als Ehrengäste werden die Sprecherin des spanischen Abgeordnetenhauses, Francina Armengol Socias, und der Sprecher des spanischen Senates, Pedro Rollán Ojeda, zu den Delegierten sprechen.

Ziel der Konferenz ist es, ein Forum für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den 27 nationalen Parlamenten der EU und dem Europäischen Parlament zur Erörterung der Prioritäten der EU im Bereich der GASP und der GSVP zu schaffen. Die IPC GASP/GSVP, die 2012 gegründet wurde, ist Teil der Aktivitäten der parlamentarischen Dimension der EU-Ratspräsidentschaft und tagt zweimal im Jahr auf Einladung des Parlaments, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Weitere Informationen zu der Konferenz finden Sie unter: http://www.bundestag.de/europa_internationales/international/gasp_gsvp.