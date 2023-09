Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, reist in der Zeit vom 29. September bis 2. Oktober nach Temeswar und Hermannstadt.



In Temeswar wird sie Bürgermeister Dominic Fritz zu einem politischen Gespräch im Rathaus treffen und am Abend des 29. September als Ehrengast an der Aufführung des musikalischen Großwerks der „Gurre-Lieder“ teilnehmen.



Dieses Kooperationsprojekt zwischen den beiden Partnerstädten Gera und Temeswar, an dem rund 350 Musikerinnen und Musiker teilnehmen, zählt zu den Höhepunkten im offiziellen Programm der Europäischen Kulturhauptstadt.

Zudem wird Frau Göring-Eckardt das Aufnahmezentrum für Geflüchtete in Temeswar besuchen.



In Hermannstadt wird sich die Vizepräsidentin beim Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien über die Aktivitäten und Anliegen der Deutschen Minderheit informieren. Bei der Besichtigung der Kirchenburg in Kelling gemeinsam mit der Stiftung Kirchenburgen verschafft sie sich ein Bild von diesen einmaligen Kulturdenkmälern und Wahrzeichen Siebenbürgens. Am 1. Oktober wird sie beim Erntedank-Gottesdienst in der Kirchenburg Hammersdorf in Hermannstadt die Predigt halten. In Hermannstadt ist auch der Besuch eines Projektes der Kinderhilfe Siebenbürgen e.V. geplant.

Zum Abschluss der Reise findet eine Gesprächsrunde im Apuseni-Gebirge über Möglichkeiten der nachhaltigen Entwicklung und des ökologischen Tourismus in Siebenbürgen statt.



Zu ihrem Besuch in Rumänien erklärt die Bundestagsvizepräsidentin: „Es ist mir eine Ehre, die Aufführung der “Gurre-Lieder„ in Temeswar, der Partnerstadt Geras, verfolgen zu dürfen. Ich freue mich darauf, den im vergangenen Jahr begonnenen Austausch mit der Deutschen Minderheit in Rumänien fortzusetzen und bei diesem Besuch einen Fokus auf die Kirchenburgen in Siebenbürgen zu legen. Der Erhalt des kirchlichen Kulturerbes ist von besonderer Bedeutung. Daneben möchte ich mich über die Situation von Roma und Geflüchteten in Rumänien informieren. Gerade in einer Zeit der Krisen ist es wichtig, über Fluchtursachen und Hilfe für Menschen in Not zu sprechen.“