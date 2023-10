Der Kunstbeirat des Deutschen Bundestags lädt ein zur Eröffnung der Ausstellung „Die Geheimnisse der Quadriga. Entstehung, Zerstörung, Wiedergeburt.“ Im Mittelpunkt der Sonderausstellung stehen zwei Gipsmodelle der Quadriga vom Brandenburger Tor in Originalgröße. Die beiden Gipsmodelle sind in den Jahren 1957/58 mittels einer Schutzabformung hergestellt worden, die 1942 noch von der Original-Quadriga angefertigt worden war. Die Original-Quadriga von Johann Gottfried Schadow wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Auf dem Brandenburger Tor befindet sich heute eine Nachbildung aus dem Jahre 1958.

Die beiden ausgestellten Gipsmodelle sind in den vergangenen zwei Jahren aufwendig restauriert worden. Das gemeinsame Projekt des Kunstbeirats des Deutschen Bundestags, der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin und des Landesdenkmalamtes Berlin präsentiert mit dieser Sonderausstellung seine Ergebnisse.

Programm der Ausstellungseröffnung



Begrüßung

• Prof. Monika Grütters, MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien a.D., Mitglied des Kunstbeirats des Deutschen Bundestags



Grußworte

• Gero Dimter, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

• Miguel Helfrich, Leiter der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin

Medienvertreter sind zur Teilnahme an der Ausstellungseröffnung herzlich eingeladen. Es gelten die üblichen Akkreditierungsbedingungen des Deutschen Bundestags (www.bundestag.de/akkreditierung). Für die Ausstellungseröffnung ist für Medienvertreter keine Anmeldung erforderlich.



Für Medienvertreter gibt es zusätzlich die Möglichkeit, an einem gesonderten Presserundgang durch die Ausstellung teilzunehmen. Der Rundgang findet statt am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 15.00 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang der Ausstellung. Durch die Ausstellung führen Andreas Kaernbach, Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestags, und Miguel Helfrich, Leiter der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin.

Wenn Sie Interesse an diesem Presserundgang haben, melden Sie sich bitte bis Dienstag, 10. Oktober 2023, 16.00 Uhr mit E-Mail unter pressereferat@bundestag.de an. Für den Presserundgang gelten die üblichen Akkreditierungsbedingungen des Deutschen Bundestags (www.bundestag.de/akkreditierung).

Weitere Informationen zu Ausstellung:



Dauer der Ausstellung

12. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag

11 bis 17 Uhr, Eintritt frei.

www.mauer-mahnmal.de