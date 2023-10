Bürgersprechstunden auf der Messe „infa“ in Hannover veranstaltet der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages am Samstag, den 14. Oktober 2023 und am Sonntag, den 15. Oktober 2023.

Der Petitionsausschuss ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Als Ansprechpartner der Bürger stehen am 14. Oktober 2023 der Abgeordnete Andreas Mattfeldt (CDU/CSU) und am 15. Oktober 2023 die Abgeordneten Simone Borchardt (CDU/CSU) und Manfred Todtenhausen (FDP) zur Verfügung.

Interessierte Messebesucher können sich per E-Mail unter vorzimmer.peta@bundestag.de im Sekretariat des Petitionsausschusses anmelden. Selbstverständlich sind auch spontane Besucher herzlich willkommen.

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 14. bis 22. Oktober 2023 mit seinem Stand auf der „infa“ vertreten.