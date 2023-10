Auf Einladung ihrer tschechischen Amtskollegin, Markéta Pekarová Adamová, sowie des ukrainischen Parlamentspräsidenten, Ruslan Stefantschuk, reist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nach Prag, um am 24. Oktober am Zweiten Parlamentarischen Gipfel der internationalen Krim-Plattform teilzunehmen.

Ziel der Konferenz ist es, die internationale Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Situation auf der von Russland 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim zu lenken. An dem Treffen in Prag werden hochrangige Vertreter von Parlamenten aus mehr als 40 Staaten und internationalen parlamentarischen Versammlungen und Organisationen teilnehmen.

Die Konferenz wird durch die Präsidenten der beiden tschechischen Parlamentskammern, des Abgeordnetenhauses und des Senats, sowie den Präsidenten der ukrainischen Werchowna Rada eröffnet, anschließend wird sich der ukrainische Präsident Selenskij mit einer Videoansprache an die Versammlung wenden. An der anschließenden Debatte insbesondere zur Lage auf der Krim und in der Schwarzmeerregion wird auch Bundestagspräsidentin Bas mit einem Redebeitrag teilnehmen. Zum Abschluss des Gipfeltreffens ist die Annahme einer Gemeinsamen Erklärung vorgesehen.

Am Rande der Konferenz wird Bundestagspräsidentin Bas einige bilaterale Gespräche führen.

Die Konferenz soll auf der Webseite crimeaprague.psp.cz/en/home/#section1 als Livestream übertragen werden. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Gipfeltreffen.