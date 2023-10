Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat ihren Amtsvorgänger Wolfgang Thierse zu dessen 80.Geburtstag am Sonntag gewürdigt.

Im Glückwunschschreiben an den bislang einzigen ostdeutschen Bundestagspräsidenten, der sich selbst gern als „gesamtdeutscher Ossi“ bezeichnet, dankt ihm Bärbel Bas für seine Verdienste um die Demokratie. Er habe immer eine klare Haltung bewiesen – ob als junger Mensch in der DDR oder später im wiedervereinigten Deutschland. Für Bundestagspräsidentin Bas haben seine Worte gerade in der Debatte um den Stand der deutschen Einheit ein besonderes Gewicht. Die Bundestagspräsidentin erinnert in ihren Glückwünschen auch an Wolfgang Thierses Aufgabe, den Umzug des Parlaments nach Berlin zu bewältigen und seinen Einsatz für das Holocaust-Mahnmal, mit dem er die Erinnerungskultur mitgeprägt habe.