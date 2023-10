Am Wochenende 10. – 12. November 2023 trifft sich der Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ zur zweiten Präsenzsitzung in Berlin. Nach dem Auftaktwochenende 29. September/1. Oktober und drei Online-Sitzungen werden die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger weiter an möglichen Empfehlungen für den Deutschen Bundestag arbeiten.



Dabei ist am Vormittag des 11. November ein Austausch mit Bundestagsabgeordneten geplant, um erste Ideen zu diskutieren. Am Nachmittag finden Exkursionen im Großraum Berlin statt, bei denen sich die Teilnehmenden an verschiedenen Stationen tiefergehend über einzelne Aspekte der gewählten Themenfelder (Label und Kennzeichnung; Tierwohl und Tierhaltung; Bezahlbarkeit von Lebensmitteln) informieren können.



Anmeldung für interessierte Medienvertreter:



Journalistinnen und Journalisten können sich bis zum 2. November per Mail an buergerraete@bundestag.de für eine beobachtende Teilnahme an der zweiten Präsenzsitzung Bürgerrates anmelden.



Geben Sie bitte Ihren Namen und die Medienorganisation, für die Sie arbeiten, sowie den gewünschten Beobachtungszeitraum an. Folgende Slots stehen im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten zur Auswahl: Freitagabend, Samstagvormittag (Austausch mit den Abgeordneten), Samstagnachmittag (Exkursionen), Sonntagvormittag.



Falls Sie sich für die Exkursionen anmelden, teilen wir Ihnen die Orte und Rahmenbedingungen rechtzeitig vor der Sitzung mit. Die Fahrt vom Tagungshotel zu den Exkursionen ist dabei selbst zu organisieren.



Die detaillierten Zugangsregeln zu den Bürgerräten des Deutschen Bundestages finden Sie hier:

https://www.bundestag.de/resource/blob/964780/f5acbd2f9e302d5ac36d220fbeb95cfd/zugangsregeln-data.pdf. Bitte beachten Sie eine Pflicht zur Verschwiegenheit über die inhaltlichen Details der Beratungen.



Weiterer Ablauf



Nach dem zweiten Präsenz-Wochenende folgen drei weitere Digitalsitzungen, bevor der Bürgerrat vom 12. bis 14. Januar 2024 ein letztes Mal zusammenkommt, um seine Empfehlungen abzustimmen. Im Februar 2024 soll das Bürgergutachten an die Präsidentin des Deutschen Bundestages übergeben werden.



Ausführliche Informationen zur Arbeit des Bürgerrates finden Sie unter https://www.bundestag.de/parlament/buergerraete/buergerrat_th1.