Vom 29. Oktober bis 4. November 2023 wird eine Delegation der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe unter Leitung der Vorsitzenden, Abg. Heike Baehrens (SPD), nach Seoul und Busan in Südkorea reisen. Die weiteren Delegationsmitglieder sind: Thomas Röwekamp (CDU/ CSU), Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Olaf in der Beek (FDP) und Christian Görke (DIE LINKE.).

Die Delegationsreise dient primär dem bilateralen parlamentarischen Austausch mit Abgeordneten des Gukhoe – der Nationalversammlung Südkoreas. Thematische Schwerpunkte werden unter anderem sein: auswärtige Politik, hier vor allem das Verhältnis zur Volksrepublik China, Sicherheit sowie Energiepolitik, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Wirtschaft und der demographische Wandel als gemeinsame Herausforderung. Auch das aktuelle Verhältnis zu Nordkorea wird unter anderem bei einem Treffen mit dem Vereinigungsminister eine wichtige Rolle spielen. Zudem ist ein Besuch der entmilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea geplant.

Im Anschluss wird die Delegation nach Busan weiterreisen, wo sie am 21. Deutsch-Koreanischen Forum teilnehmen wird. Dieses findet jährlich abwechselnd in Deutschland und Korea statt und führt deutsche und koreanische Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zusammen. Nach Beratungen über Fragen der deutsch-koreanischen Beziehungen werden am Ende des Forums Handlungsempfehlungen für die Regierungen beider Länder erarbeitet.