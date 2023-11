Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ befasst sich in seiner 19. Sitzung mit dem Thema „Umwelt und Klima“. Er begründet seine öffentliche Sitzung wie folgt: „Die Themen Klima- und Umweltschutz sind teilweise seit Jahrzehnten Teil des öffentlichen Diskurses und Gegenstand der politischen Arbeit. In jüngerer Zeit war insbesondere das Engagement im Bereich des Klimaschutzes Gegenstand kontroverser politischer Debatten. Auch abseits dieses häufig öffentlichkeitswirksamen Engagements engagieren sich Menschen in vielfältigsten Ausgestaltungen für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und ein Leben in und mit der natürlichen Umwelt.

Ziel der Sitzung ist es, den Eindruck der Abgeordneten vom Engagement in den Bereichen Umwelt und Klima weiter zu vertiefen und mit bekannten Organisationen sowie Engagierten im Gespräch zu bleiben.“

Zu dem öffentlichen Fachgespräch haben die Abgeordneten folgende Sachverständige eingeladen:

Janina Messerschmidt, Bürgerverein Oder-Spree eG, Vorständin

Bürgerverein Oder-Spree eG, Vorständin Dirk Sielmann, Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands e.V., Präsident

Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands e.V., Präsident Raoul Taschinski, Jugend des Deutschen Alpenvereins, Teil der Doppelspitze

Jugend des Deutschen Alpenvereins, Teil der Doppelspitze Pit Terjung, Fridays for Future.

Hinweise:

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen sowie online übertragen und ist anschließend in der Mediathek abrufbar.

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung der Pressestelle.