Die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PVER) richtet gemeinsam mit dem Deutschen Bundesjugendring am 16. und 17. November 2023 erneut eine Konferenz mit internationalen Jugendvertretern im Deutschen Bundestag aus.

An der Youth Space Berlin Conference unter dem Motto „Die Zukunft des Europarates nach dem 4. Europaratsgipfel“ nehmen rund 50 Jugendliche aus 22 Mitgliedstaaten des Europarates und Belarus teil. Sie diskutieren mit Vertretern des Europarates sowie den Mitgliedern der deutschen PVER-Delegation über Themen wie die Ukraine und die Verantwortung des Europarates, die Zukunft der Menschenrechte im Kontext von Klimawandel und Digitalisierung sowie die Stärkung der Demokratie durch Institutionen und die Zivilgesellschaft.

Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Frage gelegt, welche Rolle junge Menschen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen wahrnehmen können.

Die Europäische Jugendkonferenz, die zum ersten Mal im vergangenen Jahr stattfand, wird u. a. von Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz und dem Abgeordneten Frank Schwabe als Leiter der deutschen PVER-Delegation eröffnet.

Die jungen Teilnehmer erarbeiten in drei Workshops eine Schlusserklärung mit Empfehlungen an nationale und europäische Entscheidungsträger. Im Anschluss wird ein Abendempfang stattfinden, an dem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas teilnimmt und ins Gespräch mit den Teilnehmenden kommt.

Am Freitag, 17. November 2023, ist ein Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren wie z.B. NGOs und Think Tanks geplant.

Hinweise für Medienvertreter:

Zur Eröffnung der Konferenz, am Donnerstag, 16. November 2023, um 9.30 Uhr sind Medienvertreter eingeladen; es gibt Gelegenheit für Auftaktbilder im Paul-Löbe-Haus, Raum E 600. Anschließend, gegen 9.50 Uhr, findet der Bildtermin mit allen Konferenzteilnehmern an der Treppe auf der Westseite des Paul-Löbe-Hauses statt. Die Einladung gilt auch für die Präsentation der Abschlusserklärung um 17.45 Uhr im Paul-Löbe-Haus, Raum E 600.

Es gilt die übliche Akkreditierung des Deutschen Bundestages. Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/akkreditierung.