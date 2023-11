Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat ihren Amtsvorgänger Norbert Lammert zu dessen 75. Geburtstag am Donnerstag gewürdigt.

Im Glückwunschschreiben an den aus Bochum stammenden ehemaligen Bundestagspräsidenten, der über drei Jahrzehnte Mitglied des Bundestags war, dankt ihm Bärbel Bas für seine Verdienste um die Demokratie.

Die Bundestagspräsidentin Bas betont in ihrem Schreiben, dass der Hass, der Jüdinnen und Juden derzeit weltweit und in Deutschland entgegenschlägt, mit Entschiedenheit verurteilt werden muss. Der Bundestag habe ein starkes Zeichen gesetzt, indem er sich einhellig an die Seite Israels gestellt habe.

Präsidentin Bas dankt Norbert Lammert dafür, dass er sich stets mit voller Überzeugung für die deutsch-israelische Freundschaft eingesetzt habe. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, die Beziehungen des Bundestags zur Knesset zu fördern. Bundestagspräsidentin Bas übermittelt ihre Absicht, auch sie wolle sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Deutschland seiner historischen Verantwortung gerecht werde. Für seine Arbeit an der Spitze der Konrad-Adenauer-Stiftung wünscht Bärbel Bas dem Jubilar viel Energie.