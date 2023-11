Die Kinderkommission teilt mit:

Am 17. November 2023 findet der Bundesweite Vorlesetag bereits zum 20. Mal statt. Der Aktionstag möchte ein öffentliches Zeichen setzen, um Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern und die Lust am Lesen zu wecken. Aus diesem Anlass finden jährlich zahlreiche Veranstaltungen in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Museen und Buchhandlungen und an anderen Orten statt, bei denen vorgelesen wird.

In diesem Jahr steht der Vorlesetag unter dem Motto „Vorlesen verbindet!“. Vorlesen schafft Nähe und weckt Neugier. Es ist eine wichtige Voraussetzung, um selbst gut lesen zu lernen. Vorlesen schafft Zusammenhalt, fördert den Austausch und überwindet Grenzen, egal ob in der Familie, der Schule oder der Kita, ob zwischen Generationen oder Kulturen.

Die Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestags, Emilia Fester, erklärt:

„Vorlesen verbindet und bildet. Egal ob in der Familie, im Freundeskreis, der Kita oder Schule: Vorlesen fördert den Austausch und öffnet die große Welt des Lesens für Kinder. Es ist vielfältig, fördert die frühe Aneignung von Kompetenzen und unterstützt die frühkindliche Bildung. Vorlesen unterstützt Kinder in der Entwicklung ihres Weltbilds und ermöglicht ihnen die Entwicklung ihrer Sprache. Als Kinderkommission des Deutschen Bundestags freuen wir uns sehr über die stetig zunehmende Beliebtheit des bundesweiten Vorlesetages.“