Der Deutsche Bundestag präsentiert vom 30. November bis zum 15. Dezember 2023 im Paul-Löbe-Haus die historisch-dokumentarische Ausstellung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld „gefährdet leben. Queere Menschen 1933 – 1945“, die die Ausgrenzung und Verfolgung queerer Menschen in den Jahren des Nationalsozialismus thematisiert.



Die Präsentation, die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am Mittwoch eröffnet, zeichnet individuelle Lebensgeschichten der Verfolgten, auch ihre Wege der Selbstbehauptung in einer widrigen Lebensrealität nach.



Nähere Informationen, den Flyer zur Ausstellung und die Möglichkeiten, sich für einen Besuch anzumelden, finden Sie unter: https://www.bundestag.de/ausstellung-queere-menschen-im-nationalsozialismus

Führung für die Presse:

Journalisten haben bereits am morgigen Dienstag, 28. November, von 11 – 12 Uhr die Gelegenheit, sich an der Westseite des Paul-Löbe-Hauses die Ausstellung von Vertretern der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der Kuratoren erläutern zu lassen.

Medienvertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen und benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).