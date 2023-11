Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gedenkt gemeinsam mit Zeitzeugen der Kindertransporte, die vor 85 Jahren vom Bahnhof Friedrichstraße u.a. nach Großbritannien gingen. Im Februar 2023 hatte Bundestagspräsidentin Bas bereits in London am Mahnmal „Kindertransport – Die Ankunft“ vor dem Bahnhof Liverpool Station gemeinsam mit Zeitzeugen an das Schicksal der über 10.000 Kinder erinnert, die 1938/39 aus Deutschland, Österreich und einigen anderen Ländern nach Großbritannien gebracht und dadurch vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gerettet wurden.



Die Gedenkveranstaltung findet am Denkmal zur Erinnerung an die Kindertransporte und die Deportation von Kindern 1938 -1945 im Außenbereich des Bahnhofs Friedrichstraße/Georgenstraße statt. Es werden zudem anwesend sein: die britische Botschafterin, Jill Gallard, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer, sowie der Staatssekretär für Gesellschaftlichen Zusammenhalt des Senats von Berlin, Oliver Friederici.