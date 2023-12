Erstmals findet die Deutsch-Französische-Parlamentarische Versammlung (DFPV) im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages im World Conference Center Bonn (WCCB) statt. Im Fokus der zehnten Versammlung stehen die Förderung des gegenseitigen Spracherwerbs in Deutschland und Frankreich und der Nahostkonflikt.

Die Sitzung wird von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und der Präsidentin der Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, mit kurzen Reden eröffnet. Im Anschluss erfolgt eine Anhörung der deutsch-französischen Kultur-Bevollmächtigten, Anke Rehlinger, und des französischen Ministers für Bildung und Jugend, Gabriel Attal. Zudem wird es eine Aussprache der Parlamentarier geben zu der Frage: „Die europäische Diplomatie im Nahostkonflikt: Welche Rolle spielen Deutschland und Frankreich?“

Medienvertreter, die der DFPV-Sitzung in Bonn beiwohnen wollen, melden sich bitte bis Freitag, 1. Dezember, um 12 Uhr, unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und der Medienorganisation bei pressereferat@bundestag.de an. Vor Ort werden sie einen Gästeausweis erhalten. Der Einlass in das WCCB erfolgt am 4. Dezember zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Bitte halten Sie dafür Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass bereit.

Die Versammlung wird live im Internet unter https://www.bundestag.de/ übertragen. Die Tagesordnung der Sitzung finden Sie ebenfalls online: Tagesordnung (bundestag.de).

Im Rahmen eines bilateralen Programms werden Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und die Präsidentin der Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, um 18 Uhr von der stellvertretenden Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, Dr. Ursula Sautter, im Bonner Rathaus empfangen. Es erfolgt eine Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Bonn und ein Gesangsbeitrag von Schülerinnen und Schülern der De Gaulle-Adenauer-Grundschule. Sollten Sie den Termin wahrnehmen wollen, melden Sie sich bitte bis Freitag, 1. Dezember, um 12 Uhr, unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und der Medienorganisation per Email an presseamt@bonn.de.

Hintergrund:

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung setzt sich aus 100 Mitgliedern zusammen, jeweils 50 Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale, die mindestens zweimal im Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich tagen. Zuletzt kam die Versammlung im Mai 2023 in Straßburg zusammen. Die bilaterale Länderkammer ist in dieser Form einzigartig in Europa.

Grundlage dieser institutionalisierten Zusammenarbeit auf Ebene der Parlamente ist das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen, das am 11. März 2019 von der Assemblée nationale und am 20. März 2019 vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist.

Weitere Informationen zur DFPV und zur aktuellen Sitzung finden Sie unter https://www.bundestag.de/dfpv