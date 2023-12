Vom 3. bis 7. Dezember 2023 ist eine Delegation des Ausschusses für Klimaschutz und Energie an der 28. Weltklimakonferenz (COP28) in Dubai vertreten und wird

an offiziellen Veranstaltungen der Thementage der COP28 teilnehmen, die während zu folgenden Themen stattfinden: Energiefinanzmärkte, Energie, Industrie und gerechte Transition, insbesondere Ausbau der Erneuerbaren Energien, Dekarbonisierung, Potential von Wassersoff und Energieeffizienz, CO2-neutrales Bauen.

Parallel dazu werden gemeinsame Treffen mit Delegationen von für Deutschlands Energieversorgung relevanten Ländern aus Amerika, Afrika und Asien stattfinden, um die bilaterale und internationale Zusammenarbeit bei Themen wie der Wasserstoffwirtschaft, der Mobilität und der klimaneutralen Energieerzeugung zu verbessern. Die Abgeordneten werden sich darüber hinaus über technische Lösungen zur Bewältigung der Energiewende informieren und sich dazu in der Werft von MAN Energy Solutions zeigen lassen, wie im Rahmen der Maritimen Energiewende Containerschiffe auf den Betrieb mit grünen Kraftstoffen umgestellt werden.

Der Delegation werden neben dem Vorsitzenden des Ausschusses, Klaus Ernst (DIE LINKE.) die Abgeordneten Markus Hümpfer, Robin Mesarosch (beide SPD), Oliver Grundmann, Thomas Heilmann (beide CDU/CSU), Rainer Semet (FDP), Karsten Hilse (AfD) und Amira Mohamed Ali (DIE LINKE.) angehören.