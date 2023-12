Am Wochenende 12. - 14. Januar 2024 trifft sich der Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ zur dritten und letzten Präsenzsitzung in Berlin, um die Arbeit an seinen Empfehlungen fortzusetzen und zum Abschluss zu bringen. Die Veranstaltung findet im Paul-Löbe-Haus statt.



Am Freitagnachmittag (ab 17.30 Uhr) und den ganzen Samstag (9 bis 18 Uhr) werden die Teilnehmenden im Plenum und in Kleingruppen an den Empfehlungsentwürfen arbeiten, die während der bisherigen Präsenz- und Online-Treffen entstanden sind. Dabei können sie auch die Rückmeldungen des wissenschaftlichen Beirates zu den Empfehlungen diskutieren und kommentieren.



Am Sonntag, den 14. Januar werden die Empfehlungen final abgestimmt (9 bis 11.30 Uhr). Anschließend werden die Teilnehmenden ihre Empfehlungen der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vorstellen (Gruppenfoto des Bürgerrates mit der Bundestagspräsidentin ab ca. 12 Uhr; danach die Vorstellung der Empfehlungen bis 13 Uhr).



Hinweise für interessierte Medienvertreter:



Journalistinnen und Journalisten, die die Sitzung am Freitag und/oder Samstag beobachten möchten, melden sich bitte bis zum 29. Dezember 2023 unter buergerraete@bundestag.de. Geben Sie bitte Ihren Namen und die Medienorganisation, für die Sie arbeiten, sowie den gewünschten Beobachtungszeitraum an. Folgende Slots stehen im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten zur Auswahl: Freitagabend, Samstagvormittag, Samstagnachmittag.



Für den Sonntag, 14. Januar, d.h. die Abstimmungen, den Bildtermin „Gruppenfoto“ und die Vorstellung der Empfehlungen des Bürgerrates an die Bundestagspräsidentin, gibt es keine Zugangsbeschränkungen. Zum Einlass ist eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages notwendig. Informationen dazu finden Sie unter https://www.bundestag.de/akkreditierung.Die detaillierten Zugangsregeln zu den Bürgerräten des Deutschen Bundestages finden Sie hier:

https://www.bundestag.de/resource/blob/964780/f5acbd2f9e302d5ac36d220fbeb95cfd/zugangsregeln-data.pdf. Bitte beachten Sie eine Pflicht zur Verschwiegenheit über die inhaltlichen Details der Beratungen. Sperrfrist der Berichterstattungen zu den konkreten Empfehlungen des Bürgerrats ist Sonntag, 14. Januar, 12.30 Uhr.



Ausführliche Informationen zur Arbeit des Bürgerrates finden Sie unter https://www.bundestag.de/parlament/buergerraete/buergerrat_th1.