Der Deutsche Bundestag gedenkt am Mittwoch, 29. Januar 2025, der Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenkstunde im Plenarsaal beginnt um 12 Uhr. Die Gedenkstunde wird im Zeichen des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz stehen.

Redner in diesem Rahmen werden Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und Roman Schwarzman, Holocaust-Überlebender aus Odessa in der Ukraine, sein. Zu Beginn der Gedenkstunde wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eine Ansprache halten.

Schwarzman wurde 1936 in Berschad in der Oblast Winnyzja in der Ukraine geboren. Er überlebte als damals Siebenjähriger das Ghetto Berschad.