Ab sofort bis zum 4. März 2024 können Bewerbungen für den Medienpreis Parlament 2024 des Deutschen Bundestages eingereicht werden. Mit der seit 1993 vergebenen Auszeichnung werden herausragende publizistische Arbeiten gewürdigt, die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Abläufe, Arbeitsweisen und Themen beitragen.



Eingereicht werden können journalistische Beiträge mit regionalem oder überregionalem Bezug, die zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2023 in Tages- oder Wochenzeitungen und in Online-Medien veröffentlicht oder in Rundfunk oder Fernsehen ausgestrahlt worden sind.



Über die Vergabe des mit 5.000 Euro dotierten Preises entscheidet eine unabhängige Fachjury aus sieben Journalistinnen und Journalisten, die von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas für die Dauer der 20. Wahlperiode berufen wurde.



Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Einreichungskonditionen finden Sie im Internet unter https://www.bundestag.de/medienpreis