In Deutschland gibt es Menschen, die aus den verschiedensten Gründen in prekären Verhältnissen leben. Ein Teil der etwa 29 Millionen Engagierten unterstützt diese Menschen im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Dieses Engagement im Bereich der sozialen Hilfen ist dabei aus der Öffentlichkeit und dem öffentlichen Bewusstsein kaum wegzudenken. Bedingt durch die Besonderheiten der Zielgruppe stehen die Engagierten dennoch häufig vor besonderen Herausforderungen, die bei anderen Formen des Engagements so nicht auftreten.

Vor diesem Hintergrund wird sich der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement in seiner 21. Sitzung am 17. Januar 2024 mit dem Thema „Engagement in der sozialen Hilfe“ befassen. Ziel der Sitzung ist es, den Eindruck der Abgeordneten vom Engagement in diesem Bereich weiter zu vertiefen und mit wichtigen Organisationen im Gespräch zu bleiben.

Im Rahmen der Sitzung wird ein öffentliches Fachgespräch stattfinden, zu dem die Abgeordneten

Sirkka Jendis , Tafel Deutschland e.V., Geschäftsführerin, und

Henriette von Wulffen, Berliner Stadtmission,

als Sachverständige in den Unterausschuss eingeladen haben.



