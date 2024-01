Vom 22. bis 26. Januar 2024 wird eine Delegation der Deutsch-Britischen Parlamentariergruppe unter Leitung des Vorsitzenden, Dr. Jens Zimmermann (SPD), nach London, Liverpool, Manchester und Edinburgh reisen.

Die weiteren Delegationsmitglieder sind: stellv. Vorsitzender Michael Kruse (FDP), Stephan Mayer (CDU/CSU), Nyke Slawik (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Barbara Benkstein (AfD).

Die Reise dient primär der Vertiefung der bilateralen parlamentarischen Kontakte, die es sowohl im Unterhaus in London, als auch im schottischen Parlament in Edinburgh geben wird. In London wird sich die Delegation vor allem über wirtschaftliche Beziehungen zwischen England und Deutschland sowie Kultur- und Bildungsprojekte informieren. Um Strukturwandel in ländlichen und städtischen Regionen wird es in Liverpool und Manchester gehen. In Edinburgh soll vorrangig das Thema internationale Entwicklung beleuchtet werden.