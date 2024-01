Der Deutsche Bundestag nimmt in diesem Jahr erneut an der internationalen Gedenkkampagne #WeRemember teil. Vom 26. bis 31. Januar steht ein 11 Meter langer, beleuchteter Schriftzug #WeRemember am Ostportal des Reichstagsgebäudes auf dem Friedrich-Ebert-Platz und macht so die Beteiligung des Parlaments nach außen sichtbar.



Der Bundestag nimmt nach Beschluss des Bundestagspräsidiums dauerhaft an der internationalen Gedenkkampagne des Jüdischen Weltkongresses und der UNESCO teil. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist erneut Schirmfrau für den deutschen Teil der Kampagne. Auch andere nationale Parlamente und das Europäische Parlament beteiligen sich an dem Projekt, dessen Ziel ist es, das Andenken an die sechs Millionen jüdischen Opfer des Nationalsozialismus zu wahren und durch das Posten von Fotos mit dem Schriftzug #WeRemember im Internet ein Zeichen gegen Antisemitismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit zu setzen.



Weitere Informationen über die Kampagne finden Sie unter weremember.worldjewishcongress.org.