Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ teilt mit:

„Bildung ist ein Thema, das in seiner Bandbreite und seinen Schattierungen so vielfältig ist wie die Deutsche Gesellschaft insgesamt. Bildungswege sind zwar individuell, aber gleichzeitig besteht ein hohes Interesse der Gesellschaft insgesamt an dem Gelingen dieser Wege. Zudem ist Bildung ein wichtiger Baustein für beruflichen Erfolg sowie das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft. Denn nicht zuletzt ist Bildungsarbeit häufig auch Demokratiearbeit. Das Engagement im Bereich Bildung ist ebenso komplex, individuell und zugleich gesellschaftlich wichtig wie der Bildungserfolg des einzelnen Menschen und es trägt dabei aktiv zum demokratischen Miteinander bei.

Vor diesem Hintergrund wird sich der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement in seiner 22. Sitzung am 31. Januar 2024 mit dem Thema “Bildung und Demokratie„ befassen. Ziel der Sitzung ist es, den Eindruck der Abgeordneten vom Engagement in den Bereichen Bildung und Demokratie weiter zu vertiefen und mit Organisationen sowie Engagierten im Gespräch zu bleiben.

Im Rahmen der Sitzung wird ein öffentliches Fachgespräch stattfinden, zu dem die Abgeordneten als Sachverständige

Seyran Ateș, Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, Gründerin

Florian Fabricius, Bundesschülerkonferenz, Generalsekretär,

Muna Nasser, Schülerpaten Berlin e.V., Geschäftsführerin,

Jana Priemer, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung,

Burak Yilmaz, GooseBumps e.V., Gründer und Autor,

Abdul Kader Chahin, GooseBumps e.V.

in den Unterausschuss eingeladen haben.“



