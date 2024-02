Vom 4. bis 7. Februar 2024 wird eine Delegation des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Helsinki besuchen.

Unter Leitung der Ausschussvorsitzenden Ulrike Bahr (SPD) werden die Abgeordneten Leni Breymaier und Ariane Fäscher (beide SPD), Dr. Katja Leikert und Ralph Edelhäußer (beide CDU/CSU), Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Katja Adler (FDP) an der Delegationsreise teilnehmen.

Die Delegation wird sich mit finnischen Gesprächspartner/-innen zur Seniorenpolitik und zum Thema „Bekämpfung der Einsamkeit“, vor allem bei Senioren und jungen Menschen, austauschen.

Geplant sind Treffen mit der Staatssekretärin und Expert/-innen aus dem Ministerium für Soziales und Gesundheit, mit Abgeordneten des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Gesundheit sowie mit der deutsch-finnischen Parlamentariergruppe in der Eduskunta (Parlament).

Außerdem werden einschlägige Einrichtungen und Vorzeigeprojekte besucht, wie das Finnish Institute for Health and Welfare, die Finnish Association for the Welfare of Older Adults, ein Generationenquartier mit Konzepten gegen Einsamkeit, ein Kultur- und Begegnungszentrum in Helsinki sowie die Organisation Mental Health Finland zur Rolle des Ehrenamtes in der Strategie gegen Einsamkeit mit Besichtigung des Crisis Centre.

Ein Briefing bei der Deutschen Botschaft und der Besuch einer Zivilschutzanlage nach dem finnischen Konzept runden das Programm ab.