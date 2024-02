Vom 5. Februar bis 10. Februar 2024 wird eine Delegation der Deutsch-Mexikanischen Parlamentariergruppe unter Leitung der Vorsitzenden, Dunja Kreiser (SPD), nach Mexiko-Stadt und Tapachula in Mexiko reisen.

Die weiteren Delegationsmitglieder sind: Erhard Grundl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Peter Heidt (FDP) und Rainer Kraft (AfD).

Die Delegationsreise dient dem parlamentarischen Austausch mit Abgeordneten der Nationalversammlung Mexikos. Thematische Schwerpunkte werden unter anderem sein: die deutsch-mexikanischen Beziehungen, die anstehende Präsidentenwahl in Mexiko sowie die Lage der Menschenrechte. In Gesprächen mit der mexikanischen Zivilgesellschaft wird es beim Thema Menschenrechte insbesondere um Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten sowie um Fälle des „gewaltsamen Verschwindenlassens“ von Journalistinnen und Journalisten gehen.

In Tapachula im Bundesstaat Chiapas an der Grenze zu Guatemala stehen neben den Menschenrechten die Themen Flucht und Migration im Mittelpunkt. Dort sind unter anderem Gespräche in Aufnahme- und Hilfestellen von Flüchtlingen geplant sowie mit Vertreterinnen und Vertretern eines lokalen Integrationsprogramms der Vereinten Nationen, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt wird.