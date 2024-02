Unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden der Deutsch-Pazifischen Parlamentariergruppe, Filiz Polat (Bündnis 90/Die Grünen), werden die Abgeordneten Anke Hennig (SPD), Manuel Höferlin (FDP), Carsten Müller (CDU/CSU) und Victor Perli (fraktionslos) vom 6. bis 15. Februar 2024 nach Neuseeland reisen.



Die Delegationsreise in das Partnerland dient dem bilateralen parlamentarischen Austausch. Dazu wird es neben einem Gespräch mit dem Parlamentspräsidenten auch Begegnungen mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern verschiedener Ausschüsse sowie der Neuseeländisch-Europäischen Freundschaftsgruppe geben. Zudem wird die Delegation Abgeordnete in ihren Wahlkreisen treffen und Kontakte zu lokalen Politikerinnen und Politikern intensivieren.



Zu den vielfältigen Themen der Gespräche werden aktuelle Fragen der Wirtschafts-, Energie-, Umwelt- und Klimaschutzpolitik, des Tiefseebergbaus, der Flüchtlingspolitik, der Fachkräfteeinwanderung und Integration, der Gendergerechtigkeit, der Digitalisierung und der Cybersicherheit gehören. Darüber hinaus plant die Delegation, sich mit verschiedenen Akteuren zum EU-Freihandelsabkommen, zu geopolitischen Sicherheitsfragen und zu Möglichkeiten einer verstärkten Forschungszusammenarbeit auszutauschen.



Im Rahmen der Reise werden zudem Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern der indigenen Bevölkerungsgruppen einen besonderen Raum bekommen. In diesen Gesprächen wird sich die Delegation über ihre Rechte als Indigene und über Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit informieren. Sie wird sich auch Fragen der Rückführung menschlicher Überreste von Angehörigen der Māori aus deutschen Museen nach Aotearoa (die Bezeichnung von Neuseeland auf Māori) widmen.