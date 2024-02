Der erste Bürgerrat des Deutschen Bundestages, der sich mit dem Thema „Ernährung im Wandel“ beschäftigt hat, beendet seine Arbeit. Seine Empfehlungen an die Politik, die der Bürgerrat am 14. Januar verabschiedet und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas präsentiert hat, werden nun dem Parlament übergeben. Damit beginnt die parlamentarische Arbeit an den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.



Das Bürgergutachten enthält neben den konkreten Empfehlungen zum Thema Ernährung auch eine ausführliche Dokumentation zur Arbeit des Bürgerrats. Das Gutachten wird am 20. Februar der Bundestagspräsidentin sowie Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen überreicht und als Bundestags-Drucksache veröffentlicht.



Anschließend ist eine erste Diskussion der Empfehlungen mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages vorgesehen. Zudem werden Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates des Bürgerrates die Ergebnisse aus ihrer Sicht einordnen. Zudem wird ein Team der wissenschaftlichen Evaluation erste Auswertungsergebnisse vorstellen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerrates sind zur Übergabeveranstaltung eingeladen.

Hinweise für Medienvertreter:

Die Veranstaltung ist medienöffentlich. Eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages ist zur Teilnahme notwendig. Informationen dazu finden Sie auf bundestag.de/akkreditierung.



Ein Live-Streaming der Veranstaltung finden Sie auf www.bundestag.de.



Bei der Übergabe des Bürgergutachtens besteht Gelegenheit für Auftaktbilder.



