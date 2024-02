Eine Delegation des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik reist vom 24. Februar bis zum 1. März 2024 unter der Leitung von Abg. Michelle Müntefering (SPD) in die Vereinigten Staaten von Amerika und die Vereinigten Mexikanischen Staaten. Die weiteren Delegationsmitglieder sind Monika Grütters (CDU/CSU) und Thomas Hacker (FDP).

Mexiko ist ein Schwerpunktland der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Mexiko werden durch lebendige politische Kontakte, intensive wirtschaftliche Beziehungen, vielfältigen akademischen Austausch und kulturelle, soziale und familiäre Bande gekennzeichnet.

Bei der Fachkräftegewinnung spielen die Mittlerorganisationen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik eine besondere Rolle. In Mexiko gibt es fünf deutsche Begegnungsschulen mit insgesamt rund 7.000 Schülerinnen und Schülern. Weitere Schulen aus dem ganzen Land sind Partnerschulen des Goethe-Instituts im Rahmen der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“. Die Nachfrage nach Deutsch als Fremdsprache ist groß – ungefähr 86.000 Menschen lernen in Mexiko Deutsch.

Der Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik möchte sich in Mexiko ein Bild von der Arbeit der Mittlerorganisationen machen und insbesondere die Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit mit mexikanischen Behörden, Institutionen und Regierungsorganisationen betrachten.

Im Vorfeld des Mexiko-Besuchs wird die Delegation Los Angeles besuchen. Deutschland und die USA sind durch ein dichtes Netz an zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen miteinander verbunden. Zu den herausragenden Einrichtungen des kulturellen Austauschs gehören die Villa Aurora und das Thomas Mann Haus in Los Angeles, mit deren Hausleitungen Gespräche geplant sind. Vor dem Hintergrund der in Deutschland angedachten Novellierung des Filmförderungsgesetzes informiert sich die Delegation außerdem im Gespräch mit Vertreter/-innen der Cinespace Studios, zu denen auch die Babelsberger Filmstudios gehören, unter anderem zur internationalen Kooperation der Filmbranche.