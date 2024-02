Vom 1. März bis zum 10 März 2024 wird eine Delegation der Parlamentariergruppe ASEAN unter Leitung der Vorsitzenden, Gabriele Katzmarek (SPD), nach Brunei, Singapur und Malaysia reisen. Die weiteren Delegationsmitglieder sind Peter Aumer (CDU/ CSU), Kai Gehring (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Frank Müller-Rosentritt (FDP) und Gerold Otten (AfD).

Die Delegationsreise dient dem parlamentarischen Austausch mit Abgeordneten der jeweiligen Volksvertretungen. In allen drei Ländern werden dabei die Themen Menschenrechte, Klimawandel und Förderung der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Daher stehen neben den Treffen mit Parlamentariern und Vertretern beratender Organe auch Gespräche mit Regierungsvertretern sowie Vertretern der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen auf dem Programm.

In Brunei wird es zudem um Gesundheit, Bildung sowie die Situation von Minderheiten nach Einführung der Scharia im Jahr 2014 gehen. In Singapur werden die Schwerpunkte auf Wirtschaft, Außenpolitik und Forschung liegen. In Malaysia, wo vor fünf Jahren der erste demokratische Regierungswechsel stattfand, werden sich die Gespräche mit Abgeordneten auf die Themen Demokratie, Wirtschaft und Umwelt fokussieren. Der Besuch eines GIZ-Projektes des Bundesstaats Pahang wird zudem das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit in besonderer Weise beleuchten.