13 Schülerinnen und Schüler des Max-Planck-Gymnasiums Trier gewinnen den Hauptpreis im bundesweiten Schülerwettbewerb des Deutschen Bundestages. Der Leistungskurs Geschichte überzeugte eine Fach-Jury durch die „bemerkenswerte inhaltlich-reflexive Durchdringung“ des Themas. Die Zwölftklässler begaben sich auf biografische Spurensuche nach Trierer Parlamentariern und nach demokratiegeschichtlichen Wegmarken 1848 und 1949. Sie besuchten historische Orte und Ausstellungen, banden einen Wissenschaftler ein und interviewten Abgeordnete aus dem Landtag und Bundestag.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas:

„Eine beeindruckende, engagierte und kreative Recherche, die Geschichte konkret und erfahrbar macht! Die Schülerinnen und Schüler haben auch wenig beleuchtete Facetten – wie die Bedeutung der 1848er-Revolution für Frauen oder jüdische Menschen – herausgearbeitet. Beeindruckt haben mich auch die Ideen, wie an ihrer Schule und in Trier der Menschen gedacht werden kann, die den Parlamentarismus in Deutschland aufgebaut haben.“

Der Deutsche Bundestag hatte 2023 den Sonderpreis im Rahmen des Doppeljubiläums 175 Jahre Paulskirche und 75 Jahre Bundestag in einer Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung für die Mittel- und Oberstufe ausgelobt. Insgesamt beteiligten sich rund 750 Schülerinnen und Schüler in vierzig Klassen aus zehn Bundesländern an der Ausschreibung, darunter Realschulen genauso wie Berufsschulen und Gymnasien.



Die Fach-Jury zeigte sich vom durchgängig hohen Niveau der Schülerarbeiten beeindruckt. Insgesamt 23 Einsendungen konnten prämiert werden. Die Siegerklasse fährt im Juni nach Berlin und besucht am 5. Juni den Deutschen Bundestag. Dort werden die Jugendlichen auch von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas empfangen, der sie ihre Arbeit vorstellen können. Eine Auswahl der besten Werkstücke soll öffentlich präsentiert werden, etwa beim „Tag der Ein- und Ausblicke“ im Deutschen Bundestag am ersten Septemberwochenende. Drei weitere Hauptpreise in Höhe von 1.500, 1.000 und 500 Euro gehen an Schülerinnen und Schüler 8. und 9. Klassen in Hohen Neuendorf und Nauen (beides Brandenburg) sowie in Bocholt (NRW).



Weitere Informationen zu den Angeboten des Deutschen Bundestags im Jubiläumsjahr finden Sie unter: www.bundestag.de/75-jahre.