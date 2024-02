Eine Delegation von Mitgliedern des Haushaltsausschusses: Dr. Helge Braun (CDU/CSU), Bettina Hagedorn (SPD), Christian Haase (CDU/CSU), Dr. Paula Piechotta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Karsten Klein (FDP) und Dr. Gesine Lötzsch (Die Linke) unternimmt vom 3. bis 9. März 2024 eine Reise nach Brasilien.

Die Abgeordneten interessieren sich insbesondere für finanz- und wirtschaftspolitische Fragestellungen und möchten zur Festigung der bilateralen Beziehungen beitragen. Außerdem möchten die Abgeordneten die parlamentarische Dimension der aktuellen brasilianischen G 20-Präsidentschaft unterstreichen, die unter dem Motto „Building a just world and a sustainable planet“ den Schwerpunkt auf den Kampf gegen Ungleichheiten sowie auf nachhaltige Entwicklung legt und damit auch Klima- und Umweltfragen in den Fokus rückt. Hierzu sind Gespräche mit hochrangigen Vertretern aus Parlament und Regierung vorgesehen.

Der Aufenthalt in Brasilien wird auch genutzt, um sich über laufende Projekte und Möglichkeiten der Entwicklungszusammenarbeit zu informieren. Der Gedankenaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen rundet das Programm ab.