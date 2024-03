Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas haben sich heute mit Landwirtinnen und Landwirten aus dem Vogtland zu einem Gespräch im Deutschen Bundestag getroffen. Der Termin war eine Fortführung der Begegnungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Präsidium vor Ort“ im Januar 2024 im Vogtland. Auch der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, Hermann Färber, war bei dem heutigen Gesprächstermin dabei.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas erklärt: „Ich freue mich, dass wir unser Versprechen einlösen konnten: Wir hatten die Landwirtinnen und Landwirte bei unserer Präsidiumsreise vor Ort nach Berlin eingeladen und haben heute unser Gespräch fortgesetzt. Es ging am Beispiel der Region Vogtland um die großen Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft in Deutschland aktuell steht. Mit unserem Gesprächsangebot betonen wir, wie wichtig uns der Dialog ist. Das haben unsere Begegnungen vor Ort und auch heute wieder gezeigt: Wir müssen in der Demokratie zuhören, um gemeinsame und tragfähige Lösungen entwickeln zu können. Es ist wichtig, dass die Gespräche nun auf den verschiedenen Ebenen der Fachpolitik fortgeführt werden. Auch deshalb haben wir heute den zuständigen Ausschussvorsitzenden mit einbezogen. Ich möchte alle Beteiligten ermutigen, immer wieder gemeinsam nach Dialogformaten für den konstruktiven Austausch zu suchen.“

Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas ergänzt: „Wir haben in den Regionen in Deutschland eine starke und moderne Landwirtschaft, für die sich unsere Landwirtinnen und Landwirte vor Ort Tag für Tag einsetzen und engagieren. Doch sie sind bei ihrer Arbeit großen Herausforderungen ausgesetzt. Landwirtinnen und Landwirte brauchen für ihre wichtige Aufgabe Planungssicherheit. Unser Ziel muss daher sein, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in Deutschland. Darum werben wir für agrarpolitische Dialogformate auf allen politischen Ebenen und mit allen Akteuren, beispielsweise den Handelsketten. Ich freue mich, dass wir heute zu diesem wichtigen Austausch einen Baustein beitragen konnten.“