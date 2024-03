Eine Delegation des Deutschen Bundestages wird an der vom 22. bis 27. März 2024 in Genf stattfindenden 148. Versammlung der IPU teilnehmen.

Das Thema der Generaldebatte lautet: „Parlamentarische Diplomatie: Brücken bauen für Frieden und Verständigung“. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von bewaffneten Konflikten. Er umfasst Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und die Voraussetzungen, die Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften benötigen, um ein erfülltes Leben zu führen und ihr sozioökonomisches Potenzial zu verwirklichen. Frieden ist ein Ziel an sich, aber er ist auch eine grundlegende Voraussetzung für die Bewältigung globaler Entwicklungsherausforderungen wie der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Vor diesem Hintergrund hat die IPU Frieden und internationale Sicherheit als strategischen Schwerpunkt für 2024 gewählt, und diese Generaldebatte soll als Ausgangspunkt für ein Jahr des Handelns dienen.

Die Redebeiträge der Abgeordneten: Für die Bundestagsdelegation wird deren Leiter Volkmar Klein (CDU/CSU) in der Generaldebatte sprechen. Außerdem spricht Ulrich Lechte (FDP) im Rahmen einer Sonderdebatte zu Rechenschaftspflichten in der Versammlung über Barrierefreiheit, die eine wesentliche Grundlage für Teilhabe, Inklusion und ein selbstbestimmtes Leben ist. Deren Förderung in öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Verkehr, im Gesundheitswesen und bei der Digitalisierung ist ein Schwerpunkt dieser Legislaturperiode in Deutschland.

Der Bundestagsdelegation gehören weiterhin die Abgeordneten Andreas Larem und Axel Schäfer (beide SPD), Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU) sowie Petr Bystron (AfD) an.

Weitere Informationen sowie die zur 148. Versammlung der IPU veröffentlichten Texte sind auf der Internetseite www.148ipu.org zu finden.