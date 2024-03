Vom 24. bis 29. März 2024 wird eine Delegation der Parlamentariergruppe Zentralafrika unter Leitung des Vorsitzenden, Jürgen Coße (SPD), in die Republik Kamerun reisen.



Die weiteren Delegationsmitglieder sind die Abgeordneten Dr. Christoph Hoffmann (FDP), Dietmar Friedhoff (AfD) und Dr. André Hahn (Gruppe Die Linke).



Die Delegationsreise soll primär dem parlamentarischen Austausch und der Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern dienen. Dazu sind eine Reihe von Gesprächen mit Abgeordneten der Nationalversammlung, aber auch mit Politikerinnen und Politikern der lokalen Ebene geplant. Zudem wird der Vorsitzende der deutschen Parlamentariergruppe die Möglichkeit haben, im kamerunischen Parlament zu sprechen.



Ein Schwerpunktthema der Reise wird die künftige politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Kameruns sein. Diese wollen die Abgeordneten des Bundestages insbesondere mit Vertreterinnen und Vertretern der kamerunischen Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und Kirchen diskutieren. Dabei werden die Auswirkungen des fortdauernden Konflikts im anglophonen Teil des Landes, aber auch die Rolle der Frauen in Politik und Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen. In Gesprächen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der KfW Entwicklungsbank sollen zudem Stand und Ergebnisse der deutschen Entwicklungszusammenarbeit thematisiert werden. Informieren wird sich die Delegation auch über Herausforderungen bei der Aufnahme von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen.



Dem sensiblen Thema der deutschen Kolonialvergangenheit wollen sich die Abgeordneten in verschiedenen Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Zivilgesellschaft, Kultur und Medien widmen.