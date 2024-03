Eine Delegation des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AwZ) reist vom 1. bis zum 6. April 2024 in die Mongolei.

Deutschland ist bilateral mit der Mongolei in den Bereichen Politik, Kultur und Zivilgesellschaft eng verbunden. 2024 wird das 50-jährige Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Mongolei und Deutschland gefeiert.



Neben der Besichtigung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, sind während der Reise diverse politische Gespräche mit Regierungsvertretern, Parlamentariern, Vertretern der politischen Stiftungen und der lokalen Zivilgesellschaft geplant. Themen sind u. a. die bevorstehende Parlamentswahl in diesem Jahr, die Demokratieentwicklung, die berufliche Bildung sowie Biodiversitäts-Vorhaben. Da die Durchführungsorganisationen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit Büros in der Mongolei vertreten sind, wird es auch mit ihnen einen Austausch geben.



Die Delegation besteht aus den Abgeordneten, Dr. Wolfgang Stefinger (Ltg.), Nicolas Zippelius (beide CDU/CSU), Kevin Leiser, Annika Klose (beide SPD), Susanne Menge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Friedhelm Boginski (FDP) und Markus Frohnmaier (AfD).