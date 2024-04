Der Internationale Kinderbuchtag wird seit 1967 am 2. April, dem Geburtstag von Hans Christian Andersen, begangen. Mit diesem Aktionstag soll die Freude am Lesen und das Interesse an Kinder- und Jugendliteratur gefördert und ein Zugang zu Kinderbüchern mit literarischem und künstlerischem Anspruch geschaffen werden.



Das diesjährige Motto des Kinderbuchtags ist „Auf den Flügeln deiner Phantasie über die Meere“.



Für die Kinderkommission des Bundestages erklärt dazu deren Vorsitzender Matthias Seestern-Pauly:

„Kinderbücher lassen unsere Kinder in verschiedene Welten eintauchen und positive Gefühle erleben. Sie sind der Schlüs-sel für Phantasie und Wissen. Das gemeinsame Lesen mit den Eltern oder in der Kita fördert die frühkindliche Entwicklung der Lesekompetenz sowie die Kreativität unserer Kleinsten. Zudem stärkt es die Eltern-Kind-Beziehung.

Nicht alle Kinder bekommen die Chance, das Abenteuer Lesen für sich zu entdecken. Erzieherinnen und Erzieher, Pädagogin-nen und Pädagogen und vor allem die Eltern sind aufgerufen, die Freude und Begeisterung am Lesen zu wecken. Kommunen sind aufgefordert, Lese- und Bücherräume für Kinder vorzuhal-ten. Lesen und Vorlesen mit Kindern sollte in den Familien und Kitas zum Alltag gehören.“