Eine Delegation des Haushaltsausschusses reist vom 14. bis 20. April 2024 unter Leitung der Abgeordneten Josef Rief (CDU/CSU) und Michael Thews (SPD) nach Kanada.

Weitere Mitglieder der Delegation sind die Abgeordneten Bettina Hagedorn (SPD), Markus Uhl (CDU/CSU) und Frank Schäffler (FDP).

Ziel der Reise ist es, in politischen und fachlichen Gesprächen im Parlament, mit der Regierung sowie mit Fachleuten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung Erkenntnisse über die Konzeption und Umsetzung kanadischer Ziele in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt-, Klima- und Energiepolitik zu gewinnen und Schlussfolgerungen für die Haushaltspolitik in Deutschland zu ziehen.

Dabei sollen die Beziehungen und das Verständnis beider Länder in den genannten Politikbereichen vertieft werden. Dies gilt insbesondere auch für Themen wie der Waldbrandprävention und -bekämpfung und der Bedeutung des Waldes bei der CO2-Reduzierung. Weitere Themen werden unter anderem das Wassermanagement, die Kreislaufwirtschaft, Innovationen in der Landwirtschaft, Projekte zu Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) in Kanada sowie Perspektiven des Freihandels sein.