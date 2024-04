Im Fall einer Ortsumfahrung um Altenmarkt an der Alz möchte sich eine Delegation des Petitionsausschusses am 19. April 2024 (Ausweichtermin für den ursprünglich vorgesehenen 11. Januar 2024) ein Bild von möglichen Auswirkungen weiterer Planungsschritte machen.



Hintergrund des Termins ist eine Petition, die die Einstellung weiterer Planungsschritte der Ortsumfahrung fordert. Die Eingabe wird damit begründet, dass die geplante Baumaßnahme negative Folgen für die Umwelt sowie eine unkalkulierbare Hochwassergefährdung bedeute.



Als Ziel der geplanten Ortsumfahrung wird genannt, langfristig eine leistungsfähige und verkehrssichere Bundesstraßenverbindung zu schaffen, um den Anforderungen der hohen Dichte an Industrie- und Gewerbeansiedlungen gerecht zu werden.



Die Abgeordnete Beate Walter-Rosenheimer, die die Delegation des Ausschusses leitet, wird mit weiteren Abgeordneten und u. a. mit dem Petenten, Bürgermeistern der angrenzenden Gemeinden und Vertretern von Umweltverbänden ins Gespräch kommen.



Die Presse ist dazu eingeladen, die Ortsbegehung in St. Georgen (Treffpunkt: Parkplatz der Raiffeisenbank, Raiffeisenstraße in 83368 Traunreut) ab circa 11.15 Uhr zu begleiten. Ein Pressegespräch findet ab etwa 12.15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Altenmarkt statt; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.