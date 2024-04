Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung unternimmt unter der Leitung des Vorsitzenden Helmut Kleebank (SPD) eine Delegationsreise nach Dänemark und Finnland.

Weitere Teilnehmende sind die Abgeordneten Rita Hagl-Kehl (SPD), Tina Rudolph (SPD), Volker Mayer-Lay (CDU/CSU), Felix Schreiner (CDU/CSU), Susanne Menge (Bündnis 90/Die Grünen), Katharina Willkomm (FDP) und Dr. Rainer Kraft (AfD).

Dänemark und Finnland wurden für einen Erfahrungsaustausch ausgewählt, da sie eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit spielen. Dies gilt für geschaffene Institutionen, realisierte Projekte und weitreichende Zukunftsplanung.

Auf dem Programm der Reise, die vom 14. bis 19. April 2024 stattfinden wird, stehen insbesondere Gesprächstermine mit dem dänischen Transportminister Thomas Danielsen, der Staatssekretärin im dänischen Ministerium für Klima, Energie und Versorgung, Marie Hindhede, mit der Staatssekretärin im dänischen Umweltministerium Ida Hannibal, mit dem finnischen Umweltminister Kai Mykkänen und den Mitgliedern des seit Anfang der 1990er Jahre bestehenden „Committee for the Future“ des finnischen Parlaments. Darüber hinaus sind Besuche nachhaltiger Unternehmen in Finnland und eines dänischen Kraftwerks geplant.