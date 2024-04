Am 1. Mai 2004 sind Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern der EU beigetreten. Bulgarien und Rumänien folgten am 1. Januar 2007. Kroatien wurde am 1. Juli 2013 Mitglied der EU.

Der EU-Ausschuss erinnert mit einer Debatte an diese Erweiterung und die daraus für Gegenwart und Zukunft zu ziehenden Lehren. Am Mittwoch, dem 24. April 2024, werden daher zahlreiche Vorsitzende der EU-Ausschüsse der betreffenden Mitgliedstaaten in Berlin im Europasaal zu einer Sitzung des EU-Ausschusses erwartet.

Der EU-Ausschuss wird dabei folgenden Fragen nachgehen:

Was hätte man im Vorfeld der Erweiterung gerne gewusst?

Wurden die Erwartungen an die bisher größte Erweiterung der EU erfüllt?

Was erwarten gerade jüngere Menschen, die erstmals wählen dürfen, von der EU?

Vor dem Hintergrund der Reformdebatte sollen die sog. lessons learned besprochen und die Frage erörtert werden, welche Zwischenschritte auf dem Weg zur Mitgliedschaft für die heutigen Kandidaten vorstellbar wären.

Im Anschluss an die Sitzung sind ab ca. 18 Uhr Aufnahmen und Gespräche mit den beteiligten Abgeordneten möglich.

Am Donnerstag, den 25. April 2024, wird das Plenum das Thema „20 Jahre EU-Osterweiterung“ aufgreifen.