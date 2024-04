„48/49: Zwei Jahre, zwei Epochen, zwei Verfassungen – Ein Land“: Unter diesem Titel zeichnet eine neue Ausstellung des Deutschen Bundestages Kontinuitäten und Brüche in der deutschen Verfassungsgeschichte nach – von der Revolution 1848/49 bis zum Gründungsprozess der Bundesrepublik 1948/49. Die Ausstellung hängt bis Anfang September in den Fenstern des Paul-Löbe-Hauses und ist für die Öffentlichkeit vom Spreeuferweg aus zu sehen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: „In wenigen Wochen feiern wir unser Staatsjubiläum. Diese Ausstellung zeigt, wie sich vor 75 Jahren die Mütter und Väter des Grundgesetzes auf Ideen und Vorarbeiten der Pioniere des deutschen Parlamentarismus in der Paulskirche stützen konnten. Die Revolution von 1848 scheiterte zwar. Aber wenn politische Freiheits- und Mitbestimmungsrechte einmal in der Welt sind, lassen sie sich auf Dauer nicht unterdrücken. Heute können wir stolz auf das Grundgesetz sein. Es sichert seit 1949 der Bundesrepublik und seit 1990 allen Deutschen Freiheit, Recht und Demokratie.“

Gruppiert um die Frankfurter Reichsverfassung und das Grundgesetz erzählen 18 Ausstellungsfahnen die Geschichte der Verfassungsgebungen in der Paulskirche 1848/49 und im Parlamentarischen Rat 1948/49 – und das, was beide so unterschiedlichen Epochen miteinander verbindet: Denn auch wenn die Reichsverfassung des ersten gesamtdeutschen Parlaments nicht in Kraft treten konnte, wirkte sie weiter – und floss in den Grundrechtsbestimmungen teils wortgleich in das Grundgesetz ein.

Inszeniert mit zahlreichen Bildern und gestützt auch auf zeitgenössisches Filmmaterial wird verdeutlicht, wie sich die Deutschen in einem geteilten Land 1948/49 auf die Revolution einhundert Jahre zuvor bezogen. Mehr Informationen unter: Ausstellung „48/49: Zwei Jahre, zwei Epochen, zwei Verfassungen -ein Land“.

Alle Jubiläumsangebote im Rahmen des parlamentarischen Doppeljubiläums 175 Jahre Paulskirche und 75 Jahre Deutscher Bundestag finden Sie unter www.bundestag.de/75-jahre/. Das Jubiläumsjahr steht noch bis zum September 2024 unter dem Motto „75 Jahre – Demokratie lebendig“.