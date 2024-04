Vom 28. April bis 5. Mai 2024 wird eine Delegation der Deutsch-Kanadischen Parlamentariergruppe unter Leitung des Vorsitzenden, Abg. Bernd Rützel (SPD), nach Ottawa sowie Halifax in Nova Scotia und St. Johns in Neufundland und Labrador besuchen. Die weiteren Delegationsmitglieder sind Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Manuel Höferlin (FDP) und Alexander Ulrich (Gruppe BSW).

Die Delegationsreise dient primär dem bilateralen parlamentarischen Austausch mit Abgeordneten kanadischen Parlaments. Thematische Schwerpunkte werden unter anderem sein: Energie- und Klimapolitik, das interkulturelle Zusammenleben sowie die Wirtschaftsbeziehungen und künstliche Intelligenz.

In Halifax in der Provinz Nova Scotia soll neben den Themen Wirtschaft und Energie das Thema Sicherheit eine zentrale Rolle spielen. Dafür ist ein Besuch des Marinestützpunktes Canadian Forces Base Halifax geplant, der als Hauptstationierungsbasis der Atlantischen Flotte sicherheitspolitisch von internationaler Bedeutung ist.

In Neufundland und Labrador wird das Thema Energie von herausragender Bedeutung sein, da der Provinz bei 2022 von Deutschland und Kanada getroffenen Vereinbarungen zu langfristiger Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff eine zentrale Rolle zukommt. Der Besuch diverser Projekte und Unternehmen soll zeigen, wie Kanada plant, die Region zu einem „Drehkreuz für grüne Energien in Nordamerika“ zu entwickeln. Sowohl in Nova Scotia als auch in Neufundland und Labrador stehen zudem Gespräche mit Abgeordneten der jeweiligen Provinzparlamente auf dem Programm.