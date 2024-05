FC Bundestag e.V. teilt mit:

Nach der herben Enttäuschung im Vorjahr, als der FC Bundestag trotz professionellem Coaching des Startrainers Felix Magath in Österreich nur den vierten Platz belegen konnte und so die Titelverteidigung verfehlte, geht der FC Bundestag bei den Parlamentarier-Meisterschaften am 10. und 11. Mai 2024 in die Mission „Wunder von Bern 2.0“ – wieder mit freundlicher Unterstützung und Begleitung durch Trainer Magath.



Dazu der Kapitän und Vorstandsvorsitzende des FC Bundestages, Mahmut Özdemir. MdB: „Wir sind fest entschlossen, auf dem Platz unsere Bestleistung zu zeigen und jedes Prozent aus uns herauszukitzeln, um den unvergesslichen Titelgewinn von 2022 zu wiederholen und unserer A-Nationalmannschaft Mut für die Heim-EM 2024 zu machen. Wir gehen hochmotiviert ins Turnier und wollen als Team durch Moral und Kampfesgeist überzeugen und es den WM-Helden von 1954 mit dem “Wunder von Bern 2.0„ nachmachen. Als Fußball-Nationalelf des Deutschen Bundestages werden wir unser Land würdig vertreten. Dabei sind uns Zusammenhalt, Fairness und Respekt mindestens so wichtig, wie unsere Platzierung im Turnier. Ich freue mich sehr darüber, dass Trainer Felix Magath sich wieder die Zeit nimmt und den FC Bundestag bei dem Turnier mit seiner Expertise bereichert.“



Die Delegation des FC Bundestag e.V. reist vom 9. bis 12. Mai 2024 zur diesjährigen 51. Parlamentarier-Europameisterschaft in die Schweiz und wird sich dort sportlich mit den Mannschaften des finnischen, österreichischen und Schweizer Parlaments messen. Die Spiele finden im Herzen von Bern auf dem Sportplatz Spitalacker des FC Breitenrain statt. Der „Spitz“, wie er umgangssprachlich genannt wird, feiert im Jahr 2024 sein 30jähriges Jubiläum.



Zum Hintergrund des Turniers



Die Parlaments-Mannschaften aus Österreich, der Schweiz und Finnland begegnen sich seit 1971 jährlich am Christi Himmelfahrt-Wochenende auf dem Fußballplatz. Neben dem sportlichen Wettkampf und dem bereichernden Meinungsaustausch, schafft das Fußballturnier einen freundschaftlichen Zusammenhalt zwischen den Parlamentarier:innen. Diese gemeinsamen Werte und die persönliche Verbindung gilt es, besonders in diesen angespannten politischen Zeiten, zu bewahren und zu pflegen.



Die Delegation wird geleitet vom Kapitän Mahmut Özdemir (SPD), die sportlichen Entscheidungen trifft der Sportliche Leiter Oliver Luksic (FDP), und Dr. Herbert Wollmann, MdB, begleitet das Team als Mannschaftsarzt.



Zum Hintergrund des FC Bundestag e.V.



Der FC Bundestag spielt von März bis November immer dienstags in den Sitzungswochen des Parlaments im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin gegen die unterschiedlichs¬ten Freizeit-Teams, vorwiegend aus einem der Wahlkreise unserer Bundestagsabgeordne¬ten und FC Bundestags-Mitglieder. Noch wichtiger als Ergebnisse und Tore sind dabei die Freude am Spiel und der Aufbau und die Pflege von Kontakten jenseits des parlamentari¬schen Alltags. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.fcbundestag.de.