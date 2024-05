Vor 75 Jahren, am 7. September 1949, versammelte sich der erste Deutsche Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung in Bonn. Unter den 410 Abgeordneten waren nur 28 Frauen – zehn Frauen rückten später nach. Anlässlich des Jubiläums wurden die Biografien dieser weiblichen Abgeordneten in den Wissenschaftlichen Diensten der Bundestagsverwaltung aufwändig recherchiert. Und es wurden namhafte Autorinnen gefunden, die sich intensiv mit den Lebensgeschichten einzelner Abgeordneter auseinandersetzten: Juli Zeh, Terézia Mora, Julia Franck, Helene Bukowski und Shelly Kupferberg.

Entstanden ist das Buch „Der nächste Redner ist eine Dame – die Frauen im ersten Deutschen Bundestag“ über Politikerinnen, die entscheidend dazu beigetragen haben, ein moralisch und materiell zerstörtes Land wieder aufzubauen. „Der nächste Redner ist eine Dame“ führt in die Anfänge des Deutschen Bundestages und macht bewusst, vor welchen vielfältigen Herausforderungen Frauen in der Politik damals standen.

Das Buch, das im Ch. Links Verlag erscheint, wird in Anwesenheit von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Reichstagsgebäude vorgestellt. Zwei Autorinnen, Helene Bukowski und Shelly Kupferberg, berichten über ihre Beschäftigung mit den Biografien dieser Pionierinnen unserer parlamentarischen Demokratie und diskutieren mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, leitet in das Thema ein. Die Moderation übernimmt Anke Plättner. Begleitet wird die Veranstaltung audiovisuell mit Originalstimmen aus Plenarreden und mit historischen Fotos der weiblichen Abgeordneten.

Alle Jubiläumsangebote zu 75 Jahren Deutscher Bundestag finden Sie unter www.bundestag.de/75-jahre/. Das Jubiläumsjahr steht noch bis zum September 2024 unter dem Motto „75 Jahre – Demokratie lebendig“.